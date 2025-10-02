ГлавнаяНовости
2 октября 2025, 12:45

На дорогах Польщі з’явиться новий знак F-23

З 2026 року у населених пунктах Польщі вводять дорожній знак F-23, який позначає центральну багатоцільову смугу руху.

Вона призначена для безпечних поворотів ліворуч та виїзду на дорогу.
• Якщо смуга довша за 500 м — знак повторюватимуть.
• Її кінець позначатиме табличка «Koniec».
• На таких ділянках буде заборонено обгін.

Це нововведення має зменшити кількість аварій у містах та зробити рух безпечнішим.


