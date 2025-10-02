На дорогах Польщі з’явиться новий знак F-23

2 октября 2025, 12:45

З 2026 року у населених пунктах Польщі вводять дорожній знак F-23, який позначає центральну багатоцільову смугу руху.



Вона призначена для безпечних поворотів ліворуч та виїзду на дорогу.

• Якщо смуга довша за 500 м — знак повторюватимуть.

• Її кінець позначатиме табличка «Koniec».

• На таких ділянках буде заборонено обгін.



Це нововведення має зменшити кількість аварій у містах та зробити рух безпечнішим.