В Україні будуть ексклюзивні автономери, — заступник голови МВС

Виготовлятимуть їх приватні компанії. Вводять унікальні серії для номерів, серед яких ОА, UB, AG, DB, NA та інші.
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