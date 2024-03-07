7 марта 2024, 9:45

В Україні будуть ексклюзивні автономери, — заступник голови МВС

Виготовлятимуть їх приватні компанії. Вводять унікальні серії для номерів, серед яких ОА, UB, AG, DB, NA та інші.


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