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14 марта 2025, 11:45
У 8 разів зріс попит на індивідуальні автономери на Хмельниччині
Протягом 2024 року видали 460 таких номерів, а за два місяці 2025 року – 74.
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