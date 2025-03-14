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14 марта 2025, 11:45

У 8 разів зріс попит на індивідуальні автономери на Хмельниччині

Протягом 2024 року видали 460 таких номерів, а за два місяці 2025 року – 74.



    


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