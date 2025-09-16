Іран після ударів США: запаси урану під завалами і нова гра на межі ДНЯЗ

16 сентября 2025, 12:45

Заява глави МЗС Ірану Аббаса Арагчі про те, що значні запаси збагаченого урану залишаються заблокованими під завалами, стала одним із найгучніших наслідків червневих ударів США по ядерних об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Використання надважких протибункерних бомб GBU-57 MOP вперше показало готовність Вашингтона застосовувати стратегічні засоби проти об’єктів, які вважалися майже недосяжними. Водночас офіційний Тегеран продовжує наполягати, що вивіз обладнання та матеріалів відбувся заздалегідь, і фактичні втрати менші, ніж очікували американці.Заява Арагчі про потенційний вихід із ДНЯЗ звучить як торгова позиція: сигнал Заходу, що у випадку подальшого тиску Тегеран може вийти за межі правових рамок і перейти до відкритого ядерного статусу. Це вкладається у вже звичну тактику іранської дипломатії — балансувати між загрозою та запевненнями, отримуючи простір для маневру.На практиці Іран уже підійшов впритул до порогу. За даними МАГАТЕ, до ударів країна мала десятки кілограмів урану, збагаченого до 60%, а у 2023 році було зафіксовано навіть партію на рівні 84%. Це лише кілька відсотків до «збройового» рівня у 90%. Таким чином, питання полягає не у можливості, а у політичному рішенні.У підсумку Тегеран опинився у звичній, але вигідній для себе позиції: офіційно демонструє «пошкоджену програму», фактично зберігає ядро технологій, а політично піднімає ставки, використовуючи тему виходу з ДНЯЗ як важіль тиску.