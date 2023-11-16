Запаси урану, збагаченого до 60%, зросли з 6,7 кг до 128,3 кг з моменту останнього звіту від 4 вересня. Це більш ніж у 3 рази перевищує приблизно 42 кг, яких, за визначенням МАГАТЕ, достатньо для створення ядерної бомби при подальшому збагаченні.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 13:15
Apple разрешит устанавливать приложения на iPhone не только из App Store
- Технологии | Сегодня, 12:45
На аукционе Sotheby's продали автомобиль Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска
- Технологии | Сегодня, 12:15
Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних "Шахедів"
- Технологии | Сегодня, 11:45
Іран має достатньо запасів урану, щоб їх вистачило на 3 ядерні бомби, — Reuters
- Технологии | Сегодня, 11:15
Німецька Rheinmetall поставить Україні більше 30 броньованих машин у 2024 році
- Технологии | Сегодня, 10:45
Контракт на 100 установок PzH2000 для України досі не підписано
- Технологии | Сегодня, 10:15
Китайське судно стало винуватцем пошкодження газопроводу у Балтійському морі
- Бизнес | Сегодня, 9:45
СМИ узнали подробности предложений по 12-му пакету санкций ЕС против РФ
- Безопасность | Сегодня, 9:15
Один із аеропортів України може відновити роботу для цивільних польотів — Єрмак
Последние материалы
- Обзоры | 12 ноября, 16:10
be quiet! SYSTEM POWER 10 850W – "золото" для твого ПК!
- Аналитика | 10 ноября, 9:12
Ігрові столи Cougar – 12 моделей, серед яких ви точно знайдете свою
- Аналитика | 8 ноября, 12:46
Найцікавіше за тиждень. Випуск 20 (2023) - ТОП найбільш знакових новин від EcoFlow
- Обзоры | 7 ноября, 13:16
RIVACASE 7643 - "військова" сумка для подорожей і не тільки
- Фотогалереи | 6 ноября, 12:38
Північне сяйво "Аврора"
- Интервью | 1 ноября, 23:38
Сервіси від ІТ-дистриб'ютора: як BAKOTECH допомагає максимізувати віддачу ІТ-інвестицій
- Фотогалереи | 30 октября, 21:43
Розпочинається черговий тренінг українських фахівців на ППО "Patriot"
- Фотогалереи | 28 октября, 8:35
Начались военные учения сухопутных войск ВС Ирана
- Фотогалереи | 22 октября, 18:03
Гра Marvel’s Spider-Man 2 з українськими локаціями
Популярные новости
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Zara відкривається в листопаді 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
Apple разрешит устанавливать приложения на iPhone не только из App Store 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
На аукционе Sotheby's продали автомобиль Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних "Шахедів" 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
Іран має достатньо запасів урану, щоб їх вистачило на 3 ядерні бомби, — Reuters 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
Німецька Rheinmetall поставить Україні більше 30 броньованих машин у 2024 році 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
Контракт на 100 установок PzH2000 для України досі не підписано 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
Китайське судно стало винуватцем пошкодження газопроводу у Балтійському морі 0.00
- Бизнес | Сегодня, 9:45
СМИ узнали подробности предложений по 12-му пакету санкций ЕС против РФ 0.00