Іран має достатньо запасів урану, щоб їх вистачило на 3 ядерні бомби, — Reuters

16 ноября 2023, 11:45

Запаси урану, збагаченого до 60%, зросли з 6,7 кг до 128,3 кг з моменту останнього звіту від 4 вересня. Це більш ніж у 3 рази перевищує приблизно 42 кг, яких, за визначенням МАГАТЕ, достатньо для створення ядерної бомби при подальшому збагаченні.