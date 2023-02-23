РФ и Иран планируют провести испытания микроволновой системы

23 февраля 2023, 11:15

РФ и Иран планируют провести в Сирии испытания мощной микроволновой системы, которая позволит вызывать сбои в управлении беспилотниками.

Для этого, по данным иностранной разведки, в Сирию прибыл иранский специалист Карим Хаджазаде, связанный с ИГИЛ и обладающий обширным научно-техническим опытом в области электроники и связи. Это проект в перспективе может создать серьезную угрозу израильским, американским и турецким беспилотникам Intelli Times, являющийся негласным рупором израильской военной разведки АМАН).