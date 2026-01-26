ЕС и Индия готовят крупнейшее торговое соглашение вопреки давлению США

26 января 2026, 13:15

Европейский союз и Индия подошли к решающему этапу многолетних переговоров о соглашении о свободной торговле, которое обе стороны уже называют самым масштабным в своей истории.

Переговоры выходят на финишную прямую в момент, когда Брюссель и Нью Дели одновременно ищут новые экономические опоры на фоне нарастающей турбулентности в мировой торговле и обострения отношений с администрацией президента США Трампа.

Символом нового сближения станет визит руководителей ЕС в Индию с 25 по 27 января. Председатель Евросовета Кошта и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен станут главными иностранными гостями празднования Дня республики Индии и примут участие в саммите высокого уровня, где ожидается политическое подтверждение договоренностей по торговле.Переговоры между ЕС и Индией начались еще в 2007 г., затем были заморожены и перезапущены в 2022 г. Ожидается, что соглашение создаст одно из крупнейших в мире торговых пространств с населением ок. 2 млрд человек и значительной долей мирового ВВП.Обе стороны подчеркивают, что речь идет не только о торговле. Будущее соглашение рассматривается как часть более широкой стратегии, включающей координацию в сфере цепочек поставок, технологий и экономической безопасности. На этом фоне готовящаяся сделка приобретает значение не просто экономического договора, а элемента нового баланса сил в мировой торговле (ВВС).