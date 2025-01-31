Трамп пригрозил 100% пошлинами странам БРИКС

31 января 2025, 8:45

«Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще. И любая страна, которая попытается это сделать, должна сказать “привет” тарифам и “прощай” Америке!», — написал президент США в соцсети Truth Social.

Также глава Белого дома заявил, что США могут ввести пошлины в размере 25% для Канады и Мексики. По его словам, таким образом он хочет заставить Оттаву усилить пограничный контроль, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов и контрабанду фентанила.В Канаде отмечают, что подобные действия противоречат соглашению о свободной торговле. Премьер-министр Джастин Трюдо подчеркивает, что через канадскую границу в США попадает менее 1% нелегалов и менее 1% фентанила.