24 апреля 2025, 9:15

Маск заявил, что ему не нравятся высокие или непредсказуемые пошлины

Говоря о квартальном отчете Tesla в условиях неопределенности в экономике, связанной с тарифами, Маск сказал, что компания находится в относительно хорошем положении по сравнению с другими американскими автопроизводителями, поскольку у нее "локализованные цепочки поставок" в Северной Америке, Европе и Китае, сообщает CNBC.



Маск подчеркнул, что Tesla — "наименее пострадавшая автомобильная компания в отношении пошлин, по крайней мере в большинстве отношений".



Он отметил, что дает свои советы президенту по тарифам.



"Он выслушает мой совет. Но затем, конечно, ему решать, принимать ли решение, — заявил Маск. — Я много раз официально заявлял, что считаю, что более низкие тарифы — это, как правило, хорошая идея".



Он добавил, что он сторонник "предсказуемых тарифных структур", а также "свободной торговли и более низких тарифов".

