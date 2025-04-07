Маск надеется увидеть "ситуацию с нулевыми тарифами" между США и Европой

7 апреля 2025, 13:45

Гендиректор Tesla разошелся во мнениях с президентом США по вопросу пошлин.

"Я надеюсь, что США и Европа смогут установить очень тесное партнерство", — заявил Маск в эфире итальянского телеканала LA7. Вопросы миллиардеру по видеосвязи задавал заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини.



"Я надеюсь, что все согласятся, что и Европа, и США должны, по моему мнению, в идеале перейти к ситуации с нулевыми тарифами, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой", — продолжил основатель SpaceX.

