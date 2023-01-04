Интегрирование SMS в маркетинговые рабочие процессы

4 января 2023, 10:15

Список подписчиков — самая ценная часть головоломки СМС-маркетинга.

Создайте список подписчиков, которые приняли участие в ваших маркетинговых кампаниях. Будьте уверены, что в нем качественные получатели, искренне заинтересованные в вашем бизнесе. Вы можете использовать геймифицированные всплывающие окна и колесо фортуны, чтобы поощрять регистрацию в больших масштабах.



Сервис смс рассылок превращает планы текстового маркетинга в согласованные стратегии. Приложения позволяют управлять сообщениями в масштабе, отслеживая данные о соответствии и требования кампании. Автоматизированная рассылка смс позволяет отправлять несколько сообщений одновременно, что дает возможность уделять больше времени другим рабочим задачам.



Если хотите построить многоканальную стратегию, приложения для SMS маркетинга будут вдвойне эффективны. Такие платформы зачастую позволяют добавлять текстовые сообщения в рабочие процессы автоматизации электронной почты, экономя ваше время и деньги.

Отправка смс — построение фактического сообщения



Это намного сложнее, чем кажется. SMS ограничены 160 символами, которые необходимо грамотно использовать. Вот несколько советов по формированию сообщения:



- Подумайте о ценности. Задайтесь вопросом перед отправкой рассылки смс: как текстовое сообщение повысит ценность жизни клиента?

- Используйте правильную грамматику. Держитесь подальше от текстового сленга и аббревиатур, так как их понимают не все. Ненужные сокращения и неправильное использование заглавных букв делают бренд непрофессиональным.

- Создавайте текстовое сообщение, которое действительно отправили бы кому-нибудь. Отсутствие шаблонов и повсеместно используемых штампов оказывает огромное влияние на показатели конверсии.



Как и многие процессы в маркетинге, организация рассылки смс требует предварительного планирования и практических действий.

Отправить смс — эффективен ли метод



77,6% пользователей мобильных телефонов используют их для проверки, отправки и ответа на сообщения. По этой причине, среди прочего, рассылка смс от имени компании является одной из самых эффективных форм поддержания взаимоотношений с клиентами. Она также находится среди лидеров, когда речь идет о степени вовлеченности пользователей. Некоторые считают, что СМС давно потеряли свою популярность.



Возможно, вы и сами перешли на другие мессенджеры и не отправляете столько сообщений, как раньше. Но после получения смски разве не интересно, что внутри? Открываете без последствий, не нужно нажимать на неопределенные ссылки, никто не может увидеть, было ли прочитано, как в случае с сообщениями в Messenger. Открываете, смотрите, удаляете или оставляете на потом. Если контент заинтересует, то вернетесь, проверите и погуглите представленное предложение в Интернете. Ваши клиенты сделают то же самое, если сможете заинтересовать их посланием. Выберите время (или частоту), с которой клиентам будет приходить рассылка смс. Правильное время гарантирует, что получатели будут более восприимчивы к тому, что хотите сказать. Если выбираете вручную, то исследования предлагают отправку сообщений в часы активности (с 8:00 до 17:00). Кроме того, можете использовать платформы автоматизации для автоматического выбора наилучшего времени для каждого SMS.



Рассылки смс — очень полезный маркетинговый канал, благодаря которому можете обеспечить себе успех в современном мире, где доминируют мобильные устройства. Открываемость сообщений безумно высока — 99%. 97% прочитываются в течение 15 минут после их доставки. Общение через SMS настолько личное, что сравнимо с получением сообщений от друзей или семьи. Однако важно соблюдать меру и не забрасывать пользователей излишними посланиями.