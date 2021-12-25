Кто такой smm-маркетолог и чем он занимается?

25 декабря 2021, 17:10

Профессия smm-маркетолог у всех на слуху, однако представление об этой специальности зачастую смутное. Важно понимание — она требует многочисленных компетенций и не прощает легкомыслия. Продвижение в социальных сетях способно приносить ощутимые плоды, если им занимаются, учитывая законы интернет-маркетинга. В помощь будет обучение на smm специалиста, которое организовывает академия WebpromoExperts. Сначала полезно понять принципы такой деятельности, чтобы взвесить свои силы.

Об smm-щиках бытует немало неверных убеждений. Порой обыватели уверены, что суть работы заключается в общении в соцсетях. Однако расшифровка наименования SMM позволяет получить представление — это нечто куда более сложное и специфическое.

Social Media Marketing — комплекс мероприятий, используемых в продвижении. Профессионал разрабатывает стратегию, учитывая поставленные задачи. Среди них:

увеличение аудитории;

информирование о скидках, акциях, новинках;

улучшение ранжирования;

повышение узнаваемости бренда;

формирование положительной репутации;

нейтрализация негатива;

знакомство с ценностями компании;

сбор отзывов.

Smm-маркетолог работает с социальными сетями, площадками для общения и полезными сервисами. Ключевая задача такого специалиста — продвижение бренда, улучшение узнаваемости, формирование позитивного образа.

Профессионал использует инструментарий, частично заимствованный у представителей смежных специальностей. Продвижение требует умений копирайтера, дизайнера, таргетолога, аналитика. Это не значит, что smm-маркетолог выполняет функции всех вышеперечисленных специалистов. Понимание их инструментов ему нужно только для грамотной постановки задач и контроля выполнения.

Профессиональный подход предполагает комплексную работу, включающую в себя такие функции:

- анализ ниши, конкурентов;- изучение целевой аудитории, сегментация, составление портрета клиента;- разработка стратегии продвижения.

Деятельность отличается в нюансах, в зависимости от используемых площадок. Разные подходы востребованы при работе с Facebook, Instagram и другими соцсетями.

Успешный smm-маркетолог способен быстро ориентироваться в ситуации, менять стратегию, если первоначальная не приносит результат. От специалиста требуется стрессоустойчивость, умение признавать и исправлять ошибки.

Сфера SMM непрерывно меняется и развивается. Поэтому профессионалу предстоит учиться, регулярно пополнять базу знаний и восполнять возникающие пробелы. Поскольку отдачу приносит именно командный труд, важно умение общаться с коллегами, находить общий язык, правильно ставить цели.

Пользу новичку принесет подробная информация о профессии. Знакомиться с SMM можно и бесплатно:

- просматривая ролики;- изучая статьи;- принимая участие в просветительских проектах, вебинарах, конференциях.

Идти к цели можно поэтапно — познакомиться с принципами создания текстов, видео- и фотоконтента, узнать об инструментах продвижения. Однако комплексный подход гарантирует максимальную отдачу.

При выборе курсов или школы для обучения важно уточнить, сколько внимания уделяется практике. Компетенции легче осваивать, пробуя их применять на практике. Как вариант, можно учиться, используя собственный проект в качестве материала для отработки практических умений. Отдельные компании принимают на работу начинающих smm-маркетологов на взаимовыгодных условиях. Однако это тернистый путь: не все работодатели адекватно реагируют на неудачи и ошибки.