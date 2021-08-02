SEO продвижение — эффективный способ вывести сайт в ТОП и увеличить продажи

2 августа 2021, 9:15

SEO продвижение — это комплекс работ, направленный на то, чтобы сайт располагался как можно выше в выдаче поиска по определенным поисковым запросам.

В результате SEO продвижения можно добиться увеличения целевого трафика на портале, рост транзакций и продаж, в том числе и повторных. Все это ведет к конечной цели — развитие и процветание бизнеса, а, соответственно, повышение уровня прибыли.



Наша компания занимается высококачественным сео продвижением. Мы предлагаем клиентам самые выгодные условия сотрудничества, оперативный результат и долгоиграющий результат работы.

Почему стоит воспользоваться СЕО продвижением сайтов?

Поисковая оптимизация интернет-порталов дает довольно высокий трафик на сайт именно из поисковых систем. Среди главных достоинств такой раскрутки интернет-бизнеса стоит выделить следующие:

- Нет надобности оплачивать переходы. Поисковики не берут плату за клики в естественной выдаче (в отличие, например, от кликов по контекстной рекламе), поэтому платить за посетителей, которые пришли из поиска, не нужно.

- Горячий трафик. SEO продвижение работает только на тех пользователей, которые заинтересованы в товарах или услугах, ведь они сами вбивают в поиск нужный запрос, и это происходит в реальном времени. Поэтому такой вариант привлечения целевой аудитории считается самым качественным и недорогим.

- Большой перечень запросов. Вы самостоятельно определяете запросы, которые будут вести к вам на страницу. Список может быть довольно большой, при этом их можно анализировать, чтобы в дальнейшем фильтровать.

- Улучшение состояния портала. Чтобы сайт хорошо ранжировался, он должен отвечать всем требования поисковиков. Проводя SEO продвижение, автоматически улучшаем и техническое состояние сайта — увеличиваем скорость загрузки, снижаем количество ошибок и багов, улучшаем внешний вид и так далее.



Если вы решите заказать у нас сео-продвижение сайта, то нужно быть готовым к тому, что результат появится не сразу. После оптимизации поисковые системы должны потратить время на индексацию. По истечении 2-6 месяцев вы уже сможете увидеть свой сайт в ТОПах.

Почему именно мы?

СЕО-продвижение является трудоемким процессом, однако наши квалифицированные специалисты справляются с поставленными задачами быстро и качественно. Этому способствует отлаженная схема работы с клиентами:

- составляется бриф от клиента и выполняется детальный анализ сайта;

- разрабатывается подходящая стратегия продвижения;

- создается техническое задание, которое затем реализуют программисты и другие специалисты;

- проверяются результаты проделанной работы;

- составляются отчеты по параметрам поиска;

- при надобности проводится корректировка плана и изменение стратегии.



Наши специалисты работают с сайтами разного типа и направления: небольшие веб-сервисы, интернет-магазины, специализированные сайты, зарубежные порталы и так далее.



Мы предлагаем клиентам наиболее выгодные условия сотрудничества. Естественно, итоговая цена зависит от многих факторов, но есть возможность выбрать тарифный план: от 35, 50 и 100 тысяч грн.



Не нужно откладывать сео продвижение сайта на потом — заказывайте услуги у нас и развивайте свое дело вместе с нами!