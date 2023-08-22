Навіщо потрібен SEO аудит сайту та його основні етапи

22 августа 2023, 11:55

SEO (search engine optimization) аудит сайту – це процес оцінки сайту з точки зору його пошукових можливостей. Аудит може допомогти вам виявити проблеми, які впливають на видимість вашого сайту в пошуковій системі, і розробити план їх усунення.

SEO-аудит може бути корисним для будь-якого веб-сайту, але він особливо важливий для сайтів, які хочуть покращити свою видимість у пошуковій системі. Аудит може допомогти вам:

Визначити проблеми, які впливають на видимість вашого сайту в пошуковій системі.

Розробити план їх усунення.

Покращити видимість вашого сайту в пошуковій системі.

Збільшити кількість відвідувачів вашого сайту.

Збільшити кількість продажів або конверсій на вашому сайті.

SEO-аудит може бути проведений як самостійно, так і за допомогою фахівця з SEO. Якщо ви вирішите провести аудит самостійно, вам потрібно буде ознайомитися з основами SEO і використовувати інструменти для перевірки SEO-параметрів вашого сайту. Якщо ви вирішите найняти фахівця з SEO, він зможе провести більш всебічний аудит і розробити більш ефективний план покращення SEO вашого сайту. Наприклад, звертайтеся до https://webmate.ua/

Повний SEO-аудит сайту складається з 7 етапів.

1. Перший етап SEO-аудиту – це оцінка цілей сайту. Що ви хочете досягти за допомогою свого сайту? Ви хочете збільшити кількість відвідувачів, продажів або конверсій? Після того, як ви визначите свої цілі, ви зможете розробити план покращення SEO вашого сайту, який допоможе вам досягти цих цілей.

2. Наступний етап SEO-аудиту – це аналіз структури сайту. Структура сайту повинна бути легкою для розуміння і навігації користувачами. Вона також повинна бути оптимізована для пошукових роботів.

3. Контент сайту – це один з найважливіших факторів SEO. Контент повинен бути якісним, релевантним і цікавим для користувачів. Він також повинен бути оптимізований для пошукових роботів.

4. Технічні аспекти сайту також можуть впливати на його видимість у пошуковій системі. Вам потрібно переконатися, що ваш сайт завантажується швидко, не має помилок і оптимізований для мобільних пристроїв.

5. Посилальний профіль – це кількість та якість посилань, які ведуть на ваш сайт. Посилання можуть позитивно впливати на видимість вашого сайту в пошуковій системі.

6. Юзабіліті – це зручність використання сайту користувачами. Важливо, щоб ваш сайт був зручним для використання користувачами. Це допоможе вам збільшити кількість відвідувачів і конверсій.

7. Конверсія – це дії, які користувачі виконують на вашому сайті. Наприклад, це можуть бути покупки, реєстрації або заповнення форм. Важливо аналізувати конверсії, щоб зрозуміти, що працює, а що ні. Це допоможе вам покращити ефективність вашого сайту.

SEO-аудит – це складний процес, але він необхідний, якщо ви хочете покращити видимість вашого сайту в пошуковій системі. Якщо ви не впевнені, як провести SEO-аудит самостійно, ви можете найняти фахівця з SEO.