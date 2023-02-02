StarMarketing дает преимущества от длинных поисковых запросов

2 февраля 2023, 10:15

Использование ключевых слов с длинным хвостом может быть мощным и эффективным для SEO. Узнайте, почему важно использовать их стратегически и как это сделать. Ведь раскрутка сайта цена сегодня беспокоят многие компании.

Создание контента для удовлетворения длинных поисковых запросов — это стратегия, которую часто упускают из виду. Легко стремиться к большим победам, но сосредоточение внимания на меньших успехах может привести к мощным долгосрочным результатам. Много раз в SEO медленные и устойчивые побеждали в гонке. Поиск развивается, и разговоры о ключевых словах могут показаться старомодными. Но запросы с длинным хвостом никогда не были так важны.

Поскольку в наши дни поиск стал второй натурой многих людей, а голосовой поиск набирает популярность, поиск становится все более разговорным. Создание контента для удовлетворения запросов такого типа может быть очень полезным.

Чтобы получить наилучшие результаты от этой стратегии, вам нужно подходить к ней вдумчиво. Даем некоторые советы, как получить больше преимуществ SEO от запросов с длинным хвостом.

Ключевые слова с длинным хвостом — это определенные слова или фразы, которые, как правило, имеют лучшую конверсию. Обычно они длиннее (от трех до пяти слов) и имеют меньший объем поиска.

Если ключевые слова с длинным хвостом не являются частью вашей стратегии, вы упускаете много возможностей. По данным крупномасштабного исследования Ahrefs, почти 95% поисковых запросов в США встречаются менее 10 раз в месяц.

Также общепризнано, что 15% поисковых запросов в Google являются новыми. Эта статистика неоднократно подтверждалась Google, последний раз в 2022 году, как сообщил Барри Шварц на круглом столе поисковых систем.

Длинные поисковые запросы могут быть проще для ранжирования и потенциально могут устранить двусмысленность для привлечения квалифицированного трафика и конверсий.

Стратегия "длинного хвоста" — это метод, который фокусируется на поисковых запросах с меньшим объемом. Эта тактика SEO использует более низкий уровень конкуренции для привлечения квалифицированного трафика на сайт.

Это может быть действительно эффективным подходом, потому что намерения искателя обычно намного яснее с длинными терминами. Это дает вам возможность убедиться, что вы получаете действительно релевантный и ценный трафик.

Хотя использование ключевых слов с длинным хвостом может быть мощным и эффективным, важно делать это спланировано и продуманно. В чем поможет агентство StarMarketing.