Growth Hacking - технология SEO для решительного роста

29 марта 2021, 11:30

Интернет разросся настолько быстро, что поисковым системам трудно выбрать, какие веб-страницы должны попадать на страницы результатов поисковых систем. Обеспечить попадание на одну из желанных топ-10 позиций в Google больше невозможно с помощью обычных методов SEO. Пришло время для взлома роста - технологии Growth Hacking - dvacom.net/seo-prodvizgenie-saytov-kiev.

Во-первых, сузить свой список до 10-15 коротких ключевых слов, которые важны для вас и того, что ищет ваша аудитория. Важно писать статьи, релевантные вашей аудитории. Мы также предлагаем добавить менее конкурентоспособные ключевые фразы. Не полагайтесь на "интуицию", а используйте инструмент поиска по ключевым словам, чтобы проверить объемы поиска, прежде чем начинать создавать какую-либо форму контента.

Затем определите свои тематические кластеры (например, какие три основные категории / услуги вы хотите обсудить. Эти три категории / услуги будут иметь отдельные целевые страницы, содержащие более 4000 знаков. Не забудьте туда включить выбранные ключевые слова. Таким образом, создается первая основная страница, которая лежит в основе SEO-устойчивого веб-сайта.

Следующий шаг - начать писать контент для регулярного обновления вашего сайта . Это можно сделать в форме сообщений в блоге - 1500 знаков и больше. Эти сообщения должны включать несколько ключевых слов, указанных в первом пункте. Убедитесь в том, чтобы связать эти статьи. Не забудьте сделать свои статьи вечно свежими, например, удалив дату публикации.

Наблюдайте, узнавайте и распространяйте информацию . Контролируйте свои данные с помощью инструментов Google Search Console и Google Analytics. Это позволит вам создавать еще лучшие целевые страницы и сообщения в блогах. Убедитесь, что вы распространяете информацию (рассылка, реклама) и работаете над своей стратегией обратных ссылок.

Поступая таким образом, вы можете либо охватить более широкую аудиторию более широкими ключевыми словами, либо сосредоточиться на очень конкретных ключевых словах, чтобы нацелиться на очень конкретную аудиторию и превратить их в потребителей.

SEO и социальные сети чрезвычайно важны для органического роста вашего бизнеса. Но из-за огромного количества информации трудно выделиться из толпы. Именно здесь онлайн-реклама играет решающую роль. Это единственный эффективный способ получить доступ к широкой аудитории или нацелиться на определенную группу потребителей.

Цифровые маркетологи все чаще обращаются к машинному обучению и автоматизации маркетинга для достижения этих бизнес-результатов. В наши дни потребители ожидают, что реклама будет гиперцелевой и будет соответствовать их личным желаниям и потребностям.

Сегодня Google, Facebook и другие крупные платформы предлагают высокоэффективные инструменты для таргетинга на выбранную вами аудиторию. Как мы все знаем, Facebook владеет платформами WhatsApp и Instagram. Это две наиболее часто используемые социальные платформы на планете, и они используют файлы cookie отслеживания для сбора всех соответствующих данных.

И Google, и Facebook делают все возможное, чтобы упростить этот процесс. При этом все еще требуется техническая смекалка, чтобы овладеть всеми аспектами цифровой рекламы. Самая большая проблема - сделать ее прибыльной и устойчивой с течением времени.