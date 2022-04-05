5 апреля 2022, 11:45

Google удалил из поисковой выдачи сайт Минобороны РФ

Крупнейший мировой поисковик Google перестал выдавать по запросу сайт Министерства обороны РФ.



Портал военного ведомства не находится даже при вводе словосочетания "Минобороны России официальный сайт".



Взамен пользователям предлагается почитать новости с упоминанием военного ведомства или статью в «Википедии». Пока сохранились ссылки на аккаунты проекта в социальных сетях и страница российского военного ведомства на сайте правительства РФ.



При этом сайт Минобороны Украины идет в результатах выдачи на первом месте.



Также Google стал скрывать другие государственные российские сайты. Например, в результатах выдачи полностью отсутствует сайт госзакупок. Остальные подвергаются той или иной цензуре - например, недоступны главные страницы Минюста рф, МВД, правительства рф, сайта госуслуг. Вместо них поисковик выдает внутренние страницы порталов.

