РФ наращивает темпы наступления в Украине – Минобороны Украины

4 мая 2022, 11:15

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник во время брифинга в Киеве.

"Противник проводит наступательную операцию в восточной операционной зоне. Основной его целью остается установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, а также обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированной территорией Автономной республики Крым. Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически на всех направлениях агрессор осуществляет интенсивное огневое воздействие", - подчеркнул Мотузяник."Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, и оккупант готовит дополнительные подразделения для участия в боевых действиях. Не прекращаются ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам на всей территории Украины", - заявил Мотузяник.