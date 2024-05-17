17 мая 2024, 14:15

США готовят еще один пакет помощи для Украины — Белый дом

Что именно войдет в него, в Белом доме не уточнили.



Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер также отметила, что после активизации на северо-востоке Украины россияне могут начать там еще более активные наступательные операции. Они делают это, чтобы создать "неглубокую буферную зону вдоль украинской границы".

