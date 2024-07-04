4 июля 2024, 12:45

США объявили о новом пакете помощи для Украины на $150 млн

Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. В него войдут, в частности, ракеты для систем HIMARS и артиллерийские снаряды.

Также пакет помощи включает в себя новое финансирование, которое будет использовано Миниобороны.

Пакет помощи Украине от США состоит из двух частей, уточнили в Пентагоне.

Первая часть в размере 150 млн долларов включает:

ракеты для ЗРК Hawk;
боеприпасы для HIMARS;
артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
минометные снаряды калибра 81 мм;
ракеты TOW;
противотанковые системы Javelin и AT-4;
боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
инженерно-саперное оборудование и боеприпасы;
тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;
тактические аэронавигационные системы и оборудование обеспечения самолетов;
запасные части, техническое обслуживание и другое полевое и вспомогательное оборудование.

Вторая часть – пакет ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS на сумму 2,2 млрд долларов. Эти ракеты будут предоставлены по ускоренной процедуре за счет изменения очередности поставок США за границу.
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