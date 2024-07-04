4 июля 2024, 12:45

США объявили о новом пакете помощи для Украины на $150 млн

Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. В него войдут, в частности, ракеты для систем HIMARS и артиллерийские снаряды.



Также пакет помощи включает в себя новое финансирование, которое будет использовано Миниобороны.



Пакет помощи Украине от США состоит из двух частей, уточнили в Пентагоне.



Первая часть в размере 150 млн долларов включает:



ракеты для ЗРК Hawk;

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

минометные снаряды калибра 81 мм;

ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

инженерно-саперное оборудование и боеприпасы;

тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;

тактические аэронавигационные системы и оборудование обеспечения самолетов;

запасные части, техническое обслуживание и другое полевое и вспомогательное оборудование.



Вторая часть – пакет ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS на сумму 2,2 млрд долларов. Эти ракеты будут предоставлены по ускоренной процедуре за счет изменения очередности поставок США за границу.

