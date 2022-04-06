Оперативная информация от Генштаба ВСУ на 06 апреля

6 апреля 2022, 12:15

На Южнобужском направлении не исключается использование территории самопровозглашенного "приднестровья" для поддержки наступательной операции.

На аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка к приему самолетов.



Враг не оставляет попыток привлечения к боевым действиям против Украины наемников из других стран, чтобы восполнить свои потери в живой силе.



На Волынском направлении признаков формирования противником наступательных группировок нет. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

На Полесском направлении оккупанты активных действий не совершали. Часть подразделений врага, которые выведены из указанного направления, находятся на территории республики Беларусь. Продолжают меры восстановления, предположительно с целью их перегруппировки и усиления других группировок.



На Сиверском направлении продолжается восстановление оккупационных подразделений врага, ранее выведенных в Брянскую и Курскую области российской федерации.



На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков и наносить артиллерийские обстрелы по его отдельным районам.



На Изюмском направлении оккупанты не оставляют намерений, относительно создания ударной группировки и продолжения наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенково.



На Донецком направлении враг продолжает ведение штурмовых действий в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Солодкое. Удачи нет.



Мариуполь. Российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные международным гуманитарным правом боеприпасы. Защитники города более сорока суток держат героическую оборону, сдерживая превосходящие силы подразделений российских захватчиков.



На Таврическом направлении, в районе населенного пункта Басань, зафиксировано перемещение отдельных подразделений из состава 58 общевойсковой армии, вероятно, с целью перегруппировки сил.



российские оккупанты, в результате наступательных действий Вооруженных Сил Украины, потеряли контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка.



Группой Воздушных Сил ОМУ за предыдущие сутки было уничтожено 8 крылатых ракет.