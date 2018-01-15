Huawei P11 и P12 – некоторые подробности о флагманских смартфонах

15 января 2018, 12:15

Китайская компания Huawei на своем официальном сайте на некоторое время опубликовала страницы со смартфонами Huawei P11 и P12.



И хотя через некоторое время эта информация была удалена, сведения, тем не менее, уже успели разойтись по сети.

Судя по всему, выход P11 намечен на первый квартал 2018 года. В этой своей новинке производитель акцентирует внимание на возможностях камеры и системы искусственного интеллекта. По слухам, аппарат будет представлен в рамках февральско-мартовской MWC2018.Скорее всего, эта новинка производителя получит тройную основную камеру с 5-кратным гибридным зумом, которая способна будет делать фото с разрешением в 40 Мп. Фронтальная камера должна оказаться 24Мп. Обе будут от Leica.