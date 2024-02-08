Новые неттопы DIGMA

8 февраля 2024, 13:45

Бренд электроники DIGMA объявляет о запуске новой товарной категории и выводит на рынок cерию профессиональных неттопов – Mini Office.

Устройства имеют оптимальный и проверенный набор технологий для решения повседневных задач и смогут заменить обычные персональные компьютеры, ноутбуки или офисные моноблоки без потери производи-тельности.

Пользователь может выбрать между процессорами Intel Celeron N4020 с частотой до 2,8 ГГц или Intel Pentium N5030 с частотой до 3,1 ГГц. Для каждой модели также можно выбрать необходимый объём SSD: 128 или 256 Гб. Объём оперативной памяти устройств – 4/8 Гб (DDR4). Модель оснащена портом RJ-45, который позволяет загружать данные с высокой скоростью - 1 Гбит/c.Компактный корпус неттопов имеет большое количество интерфейсов для подключения различ-ных устройств: 2х USB 3.2, 3х USB 2.0, 1х USB 3.2 Type-C, 2х HDMI, VGA, а также слот для чтения карт памяти MicroSD. Неттопы имеют встроенный Wi-fi и Bluetooth модуль, комбиниро-ванный разъём для подключения микрофона и наушников. Предустановленная операционная си-стема - Windows 11 Professional.