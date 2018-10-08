8 октября 2018, 10:15

DIGMA объявляет о старте продаж новых фоторамок PF-105BG и PF-105MS

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, анонсирует старт продаж новых фоторамок PF-105BG и PF-105MS.

Новинки отличаются высоким качеством исполнения, простотой использования и богатым функционалом.

Фоторамки DIGMA PF-105BG и DIGMA PF-105MS обладают жидкокристаллическим TFT дисплеем с диагональю 10.1” и соотношением сторон 16:9.

Фоторамки имеют разрешение 1024х600 пикселей. Плотность пикселей составляет 118 PPI. Яркость экрана составляет от 250 кд/м², контрастность 400:1.

Для удобства рамки можно повесить на стену или установить на ровную поверхность с помощью ножки-подставки. Благодаря древоподобной фактуре декоративной рамки, устройство можно удачно вписать в любой интерьер квартиры или дома.

Файлы загружаются при помощи карт памяти формата SD или USB-флеш накопителей. Простоту использования обеспечивает полностью русский интерфейс.

Фоторамки умеют воспроизводить видео и аудио, в том числе форматы MP3 и MP4. Фоторамки поддерживают просмотр изображений в режиме эскизов и слайд-шоу. Из дополнительных функций присутствуют календарь и часы.

Модели поставляется вместе с пультом дистанционного управления, что облегчает управление аудио и видео функциями.

В комплектацию входят: цифровая фоторамка, краткое руководство пользователя, гарантийный талон, адаптер питания, подставка-ножка и пульт дистанционного управления.


Технические характеристики DIGMA PF-105BG / PF-105MS

    Экран: 10.1” TFT LED 16:9
    Разрешение экрана: 1024х600 пикселей
    Яркость: 250 кд/ м²
    Контрастность: 400:1
    Функции: Изображение, Календарь, Часы, Видео, Музыка
    Поддерживаемые форматы изображений: JPEG, BMP, GIF, PNG
    Поддерживаемые форматы музыки: MP3, WMA, OFF, FLAC
    Поддерживаемые форматы видео: MKV, AVI, MOV, MP4, RMVB, MPG, VOB, WMV, MPEG, TS, DIVX, XVID, H.624
    Поддерживаемые форматы карт-памяти: SD, SDHC, MMC
    Поддержка просмотра изображений в режиме эскизов
    Настройка времени включения/выключения
    Доступные режимы просмотра изображений: Слайд-шоу, предварительный просмотр, зум, функция поворота
    Настройка скорости слайд-шоу
    Настройка яркости, контраста
    Возможность размещения цифровой фоторамки на стене
    Материал: пластик
    Интерфейс подключения: USB 2.0
    Язык: Русский/Английский
    Размер: 273х185х26 мм
    Вес цифровой фоторамки: 430 г
    Вес комплекта: 1300 г
    Комплектация: фоторамка, руководство пользователя, гарантийный талон, пульт ДУ, адаптер питания, ножка-подставка.
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