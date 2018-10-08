DIGMA объявляет о старте продаж новых фоторамок PF-105BG и PF-105MS

8 октября 2018, 10:15

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, анонсирует старт продаж новых фоторамок PF-105BG и PF-105MS.

Новинки отличаются высоким качеством исполнения, простотой использования и богатым функционалом.

Фоторамки DIGMA PF-105BG и DIGMA PF-105MS обладают жидкокристаллическим TFT дисплеем с диагональю 10.1” и соотношением сторон 16:9.Фоторамки имеют разрешение 1024х600 пикселей. Плотность пикселей составляет 118 PPI. Яркость экрана составляет от 250 кд/м², контрастность 400:1.Для удобства рамки можно повесить на стену или установить на ровную поверхность с помощью ножки-подставки. Благодаря древоподобной фактуре декоративной рамки, устройство можно удачно вписать в любой интерьер квартиры или дома.Файлы загружаются при помощи карт памяти формата SD или USB-флеш накопителей. Простоту использования обеспечивает полностью русский интерфейс.Фоторамки умеют воспроизводить видео и аудио, в том числе форматы MP3 и MP4. Фоторамки поддерживают просмотр изображений в режиме эскизов и слайд-шоу. Из дополнительных функций присутствуют календарь и часы.Модели поставляется вместе с пультом дистанционного управления, что облегчает управление аудио и видео функциями.В комплектацию входят: цифровая фоторамка, краткое руководство пользователя, гарантийный талон, адаптер питания, подставка-ножка и пульт дистанционного управления.Технические характеристики DIGMA PF-105BG / PF-105MSЭкран: 10.1” TFT LED 16:9Разрешение экрана: 1024х600 пикселейЯркость: 250 кд/ м²Контрастность: 400:1Функции: Изображение, Календарь, Часы, Видео, МузыкаПоддерживаемые форматы изображений: JPEG, BMP, GIF, PNGПоддерживаемые форматы музыки: MP3, WMA, OFF, FLACПоддерживаемые форматы видео: MKV, AVI, MOV, MP4, RMVB, MPG, VOB, WMV, MPEG, TS, DIVX, XVID, H.624Поддерживаемые форматы карт-памяти: SD, SDHC, MMCПоддержка просмотра изображений в режиме эскизовНастройка времени включения/выключенияДоступные режимы просмотра изображений: Слайд-шоу, предварительный просмотр, зум, функция поворотаНастройка скорости слайд-шоуНастройка яркости, контрастаВозможность размещения цифровой фоторамки на стенеМатериал: пластикИнтерфейс подключения: USB 2.0Язык: Русский/АнглийскийРазмер: 273х185х26 ммВес цифровой фоторамки: 430 гВес комплекта: 1300 гКомплектация: фоторамка, руководство пользователя, гарантийный талон, пульт ДУ, адаптер питания, ножка-подставка.