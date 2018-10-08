DIGMA объявляет о старте продаж новых фоторамок PF-105BG и PF-105MS

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, анонсирует старт продаж новых фоторамок PF-105BG и PF-105MS.
Новинки отличаются высоким качеством исполнения, простотой использования и богатым функционалом.
Фоторамки DIGMA PF-105BG и DIGMA PF-105MS обладают жидкокристаллическим TFT дисплеем с диагональю 10.1” и соотношением сторон 16:9.
Фоторамки имеют разрешение 1024х600 пикселей. Плотность пикселей составляет 118 PPI. Яркость экрана составляет от 250 кд/м², контрастность 400:1.
Для удобства рамки можно повесить на стену или установить на ровную поверхность с помощью ножки-подставки. Благодаря древоподобной фактуре декоративной рамки, устройство можно удачно вписать в любой интерьер квартиры или дома.
Файлы загружаются при помощи карт памяти формата SD или USB-флеш накопителей. Простоту использования обеспечивает полностью русский интерфейс.
Фоторамки умеют воспроизводить видео и аудио, в том числе форматы MP3 и MP4. Фоторамки поддерживают просмотр изображений в режиме эскизов и слайд-шоу. Из дополнительных функций присутствуют календарь и часы.
Модели поставляется вместе с пультом дистанционного управления, что облегчает управление аудио и видео функциями.
В комплектацию входят: цифровая фоторамка, краткое руководство пользователя, гарантийный талон, адаптер питания, подставка-ножка и пульт дистанционного управления.
Технические характеристики DIGMA PF-105BG / PF-105MS
Экран: 10.1” TFT LED 16:9
Разрешение экрана: 1024х600 пикселей
Яркость: 250 кд/ м²
Контрастность: 400:1
Функции: Изображение, Календарь, Часы, Видео, Музыка
Поддерживаемые форматы изображений: JPEG, BMP, GIF, PNG
Поддерживаемые форматы музыки: MP3, WMA, OFF, FLAC
Поддерживаемые форматы видео: MKV, AVI, MOV, MP4, RMVB, MPG, VOB, WMV, MPEG, TS, DIVX, XVID, H.624
Поддерживаемые форматы карт-памяти: SD, SDHC, MMC
Поддержка просмотра изображений в режиме эскизов
Настройка времени включения/выключения
Доступные режимы просмотра изображений: Слайд-шоу, предварительный просмотр, зум, функция поворота
Настройка скорости слайд-шоу
Настройка яркости, контраста
Возможность размещения цифровой фоторамки на стене
Материал: пластик
Интерфейс подключения: USB 2.0
Язык: Русский/Английский
Размер: 273х185х26 мм
Вес цифровой фоторамки: 430 г
Вес комплекта: 1300 г
Комплектация: фоторамка, руководство пользователя, гарантийный талон, пульт ДУ, адаптер питания, ножка-подставка.