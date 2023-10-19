Планшет DIGMA PRO HIT 108E с емким аккумулятором на 8000 мАч

19 октября 2023, 10:45

Бренд DIGMA PRO, производитель высокотехнологичной потребительской электроники, выпустил новый планшет с достойными характеристиками – HIT 108E.

Устройство оснащено 10,1-дюймовым дисплеем, который хорошо подходит для просмотра фильмов, игр, серфинга в интернете, видеозвонков по работе и других важных задач.

Модель оборудована производительным восьмиядерным процессором Unisoc T616 с тактовой частотой 2 ГГц. В сочетании с 8 ГБ оперативной памяти он обеспечивает быструю и плавную работу планшета. Объем встроенной памяти составляет 128 ГБ. Его легко увеличить с помощью установки MicroSD емкостью до 1 TБ. Этого хватит для хранения любимых фильмов, сериалов и игр, фотографий и изображений, приложений и других файлов. На устройстве установлена ОС Android 12.



Сенсорный 10,1-дюймовый multitouch-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и IPS-матрицей передает яркое и красочное изображение с высококачественной цветопередачей. Дисплей создан по передовой технологии In-cell, которая объединяет сенсорное покрытие и матрицу в единый слой. Это позволило уменьшить толщину и вес экрана у DIGMA PRO HIT 108E, обеспечить более быстрый отклик на прикосновения, а также добиться впечатляющей четкости и насыщенности цветов.

Планшет подойдет для съемки фотографий, а также общения по видеосвязи. В устройстве имеются две камеры. Разрешение основной составляет 13 Мп, а фронтальной – 5 Мп.



Новинка поддерживает современные стандарты высокоскоростной беспроводной связи: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, а также Bluetooth 5.0. Слот для двух нано-SIM-карт расширяет функциональность гаджета: подключаться к интернету и совершать звонки можно где угодно. С помощью технологий GPS и ГЛОНАСС планшет удобно использовать как навигатор.



За длительную автономную работу DIGMA PRO HIT 108E отвечает аккумулятор емкостью 8000 мАч. Функция быстрой зарядки поможет в короткие сроки восполнить ресурсы батареи. Модель заряжается через порт USB Type-C. Производитель снабдил планшет четырьмя динамиками, которые воспроизводят объемный звук. Таким образом видеоигры или просмотр фильмов доставят пользователям еще больше удовольствия.

Девайс имеет прочный и тонкий 8-миллиметровый металлический корпус. У гаджета компактные размеры 241 x 160 мм и небольшой вес – 472 г. В комплекте идет чехол, который защитит планшет от царапин и других повреждений.