Oppo выпустила 15-Вт станцию беспроводной зарядки Qi за $15

17 августа 2021, 12:15

Китайская компания Oppo анонсировала новый аксессуар для смартфонов и других мобильных гаджетов — станцию беспроводной подзарядки Oppo Wireless Charger 15W. Новинка уже доступна для предварительного заказа.

Станция, как отражено в названии, обеспечивает мощность до 15 Вт. Подзаряжать можно смартфоны, умные часы и другие гаджеты, использующие технологию Qi.



Новинка выполнена в виде площадки круглой формы. Верхняя поверхность имеет отделку под кожу, что препятствует соскальзыванию смартфонов со стеклянной задней поверхностью. Предусмотрен только один вариант цветового исполнения — белый.

Реализованы различные средства безопасности: UVP (защита от понижения напряжения), OVP (защита от превышения напряжения), OCP (защита от превышения нагрузки) и OTP (защита от превышения температуры). Кроме того, имеется функция обнаружения инородных предметов — например, ключей или монет.



Станция снабжена разъёмом USB Type-C и светодиодным индикатором. В комплект поставки входит кабель USB Type-A — USB Type-C. Приобрести Oppo Wireless Charger 15W можно будет по ориентировочной цене 15 Вт.