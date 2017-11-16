16 ноября 2017, 10:45

9 ноября 2017 года в конгресс-холле "Космополит" состоялась конференция "Зарабатывай здесь, сегодня, сейчас!", организатором которой выступила компания "Кристюк и Партнеры" совместно с мировыми поставщиками решений в ИТ сфере AMD, ColorWay, Lenovo, Rapoo, Razer.

Для того чтобы быть в числе лидеров, важно владеть актуальной информацией и уже сегодня использовать инновационные методы в работе.

Цель конференции - ознакомить партнеров с методами и инструментами, которые позволят компаниям эффективно выстраивать политику продвижения товаров с использованием инновационных ИТ инструментов.

Представители ведущих аналитических компаний: Владимир Поздняков (IDC), Александр Загнетко (IDC) и Андрей Осадчий (GfK) предоставили присутствующим данные своих исследований и рассказали о текущем состоянии мирового и национального ИТ-рынков, и сделали прогнозы касательно будущего компаний работающих в данной сфере.

Участники, которые внимательно следят за переменчивыми условиями сегмента и старается быть на шаг впереди конкурентов, имели возможность узнать обо всех тонкостях и подводных камнях успешного проведения ICO криптовалюты от Сергея Скабелкина и задать интересующие вопросы представителям компаний.

В конференции приняли участие более 150 партнеров из Киева и регионов. В процессе общения все участники смогли обменяться информацией о ситуации в индустрии, получить комментарии специалистов и узнать о новинках продукции каждого из брендов.

"В 2019 году будет 50 лет, как корпорация AMD поставляет и внедряет инновационные продукты и технологии в области высокопроизводительных вычислений. Но залогом успеха являются правильно построенные партнерские отношения, как на глобальном, так и на локальном уровне.

Поэтому нам важны мероприятия, где мы можем рассказывать о наших достижениях и получать обратную связь от операторов рынка. Только совместно мы можем двигаться вперед". Представитель компании AMD в Украине.

"Мы следим за трендами ИТ – рынка, используем новаторские идеи и решения в продвижении и выборе продукции – именно это позволяет бренду СolorWay удерживать лидирующие позиции в сегменте", - отметил Юрий Ремезовский, руководитель департамента продаж СolorWay.

"Для успешного развития отрасли лидеры и партнеры должны объединяться! Поэтому мы собрались на конференции и стали участниками эффективного обмена опытом и знаниями. Инновации – это то, что драйвит нас и наших партнеров, поэтому перед нами открывается совместный путь бесконечно вперед!" - комментирует Николай Антонюк, менеджер по работе с партнерами Lenovo.

"Razer на сегодня не только лидер в товарах для профессиональных геймеров, но и компания, предлагающая широкий ассортимент Lifestyle продуктов. Мы имели возможность познакомить гостей конференции с образцами новинок и рассказать о том, почему игровая переферия Razer так востребована на рынке", - прокомментировала Владислава Захлебина, бренд-менеджер Razer в Украине.

“Современные люди такие разные, и одновременно, такие похожие друг на друга. Потому, создавая свои устройства, компания Rapoo делает их универсальными, но способными подчеркнуть индивидуальность каждого человека.”, - отметил Олег Дарий, бренд-менеджер Rapoo.

"Мы рады вернуться к традиции проведения партнерских конференций! Наши мероприятия - место, где партнеры узнают о текущей ситуации в ИТ-сегменте, тенденциях развития цифрового мира, новостях вендоров. А также возможность отвлечься от рутины, познакомиться вживую, обменяться опытом как продавать больше в современных условиях и весело провести время. Следите за анонсами и приходите на наши региональные семинары в 2018 году! " – отметил Олег Кристюк.