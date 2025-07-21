Всі послуги в Дії, які знадобляться за кордоном

21 июля 2025, 16:45

Навіть за межами України “Дія” залишається корисною. Ось що ви можете зробити з-за кордону:

• Цифрові документи — паспорт, ІПН, водійське посвідчення завжди під рукою• Отримати або оновити COVID-сертифікат• Подати заявку на е-відновлення у разі пошкодженого житла• Подати декларацію ФОП• Змінити місце проживання онлайн• Подати заявку на виплати для ВПО (внутрішньо переміщених осіб)• Перевірити чи оскаржити штрафи за авто• Сплатити податки чи штрафи онлайн• Замовити витяг про несудимість• Зареєструвати народження дитини (якщо один із батьків — в Україні)Також через “Дію” можна подати заяву на відновлення паспорта, якщо ви його втратили за кордоном.Сервіс постійно оновлюється, тому варто перевіряти нові можливості.