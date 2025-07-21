Всі послуги в Дії, які знадобляться за кордоном

Навіть за межами України “Дія” залишається корисною. Ось що ви можете зробити з-за кордону:
• Цифрові документи — паспорт, ІПН, водійське посвідчення завжди під рукою
• Отримати або оновити COVID-сертифікат
• Подати заявку на е-відновлення у разі пошкодженого житла
• Подати декларацію ФОП
• Змінити місце проживання онлайн
• Подати заявку на виплати для ВПО (внутрішньо переміщених осіб)
• Перевірити чи оскаржити штрафи за авто
• Сплатити податки чи штрафи онлайн
• Замовити витяг про несудимість
• Зареєструвати народження дитини (якщо один із батьків — в Україні)
Також через “Дію” можна подати заяву на відновлення паспорта, якщо ви його втратили за кордоном.
Сервіс постійно оновлюється, тому варто перевіряти нові можливості.