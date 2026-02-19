Дія.Підпис для українців у ЄС

19 февраля 2026, 15:15

Українці за кордоном можуть офіційно підписувати документи міжнародного зразка.

Дія тепер підтримує три міжнародні формати — PAdES, CAdES та XAdES, що дозволяє використовувати підписані документи в країнах ЄС для роботи, навчання, бізнесу та юридичних процедур.

Основні формати підпису:

• PAdES — для PDF-документів (заяви, договори, акти), підпис додається безпосередньо в файл.

• XAdES — для структурованих документів (тендери, звітність, обмін даними), зручний для машинної перевірки.

• CAdES — для підписання кількох файлів одночасно в одному захищеному архіві.



Для зберігання кількох документів використовується контейнер ASiC-e, що дозволяє об’єднати файли та підписати їх одним підписом.



Як скористатися:

1. Перейдіть на id.gov.ua/sign

2. Оберіть регіон (Україна або країна ЄС)

3. Завантажте документ

4. Оберіть формат підпису

5. Підпишіть через застосунок Дія