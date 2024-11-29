Алеся Стоковська очолила Impact Force

29 ноября 2024, 13:15

Під її керівництвом громадська організація планує масштабувати існуючі проєкти і запустити інноваційні формати, які сприятимуть зміні соціальної поведінки та розвитку імпакт-підприємництва в Україні.

Алесю Стоковську призначено на посаду виконавчої директорки (CEO) Impact Force у вересні 2024 року. Завдяки її глибоким знанням у сфері комунікацій та багаторічному досвіду співпраці з громадським сектором та неурядовими організаціями як в Україні, так і за кордоном, Impact Force отримає новий імпульс у своєму розвитку.

"Я стояла у витоків створення Impact Force й завжди активно долучалася до проєктів організації. Це й акселератор Impact Business для компаній, які хочуть вносити свій вплив у суспільство. Й онлайн-академія «Мрій та Досягай» для жінок, які змушені були покинути свої домівку через війну, але не склали руки й шукають можливості реалізувати себе. Й програма «ReStart Свідомості» з підтримки ментального здоров’я ветеранок та жінок, що постраждали від війни, яка, окрім того, щоб впоратися з ментальними викликами, допомагає відновити кар'єру або розпочати нову. Впевнена, що у новій ролі разом з чудовою командою імпактфорсівців та наших партнерів ми зможемо на повну використати потенціал цих чудових проєктів для масштабування і залучити ще більшу кількість бізнесів та громадян до створення позитивних змін. Ми також не збираємося зупинятися на досягнутому і плануємо шукати нові можливості, формати та інноваційні підходи, які допоможуть нам разом створювати ще більший позитивний вплив. Я вірю та докладу максимум зусиль, щоб голос імпакт-спільноти звучав все гучніше і гучніше", - зазначає CEO Impact Force Алеся Стоковська.



“Алєся - це та людина, яка повністю розділяє цінності Impact Force. Ми зосереджуємось на трансформаційних та масштабних проектах з фокусом на економічне зростання України. Кожна з ініціатив є частиною великої екосистеми, яку ми створюємо разом з командою, партнерами та учасниками програм. Алєся Стоковська, як спеціалістка та менеджерка з величезним досвідом запуску, розвитку та масштабування проектів у різних сферах, вже стала невід'ємною частиною цього механізму. Для роботи CEO в громадській організації, яка хоче робити дійсно масштабні зміни, важливі три основні якості: інноваційне мислення, структурні підходи та мотивація змінювати цей світ на краще. Це все про нашу нову СЕО, тому ми разом з усією командою Impact Force, віримо в подальший успіх та зростання нашої організації разом з Алєсею.” – коментують співзасновниці Impact Force Ніна Левчук та Ольга Дьякова.