Два нових міста на карті Bolt Food

Сервіс доставки їжі Bolt Food запускається ще у двох містах на заході України — Дрогобичі та Трускавці. На нових користувачів очікує безкоштовна доставка та знижки до 30% на меню улюблених ресторанів.
Bolt Food працює в Україні з 2020 року, забезпечуючи доставку готових страв і продуктів. Сьогодні сервіс активно розширює свою географію, охоплюючи середні та малі міста: наразі доставка доступна вже у 37 містах, а на платформі представлено понад 5000 ресторанів — і ця кількість постійно зростає.
Жителі Дрогобича та Трускавця вже можуть замовити страви з популярних закладів, зокрема: I Love Kebab, Львівські Круасани, Тареля та Donatello Pizza. Замовлення в додатку можна оформити з 10 ранку до 21 вечора.
«Ми прагнемо, щоб якісний та зручний сервіс доставки їжі був доступний не лише у великих містах, а й у менших громадах, де попит на сучасні цифрові рішення зростає щодня. Одним із наших ключових пріоритетів залишається партнерство з ресторанами — як великими мережами, так і локальними закладами, які є серцем гастрономічного життя міст. Завдяки цьому користувачі Bolt Food мають доступ до широкого вибору страв і кухонь на будь-який смак і гаманець. Із кожним новим містом ми стаємо ближчими до нашої мети — зробити зручну доставку їжі повсякденною звичкою для українців,» — зазначає В’ячеслав Левченко, керівник Bolt Food Україна.
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