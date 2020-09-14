Киевстар расширяет 4G в популярных туристических местах

14 сентября 2020, 16:15

Киевстар обеспечил скоростной мобильный интернет на озере Синевир, на склонах горы Говерла и во многих других популярных туристических местах Украины.

Только в июле на озере Синевир было больше 9000 абонентов Киевстар, которые воспользовались 4G. Вместе они потратили 7700 гигабайт трафика. Этого объема трафика хватит, например, чтобы 7 месяцев непрерывно смотреть видео в высоком качестве. Средняя скорость мобильного интернета здесь была более 20 Мбит/c.

Также в июле на склонах Говерлы скоростным интернетом воспользовалось 6500 абонентов Киевстар, которые потратили вместе 1300 гигабайт. Чтобы 4G стал доступен здесь, мобильный оператор установил базовую станцию на высоте 1280 метров. Она работает на частотах 1800 МГц, что позволило обеспечить среднюю скорость интернета более 40 Мбит/c.

Среди других популярных у туристов уголков Украины, где Киевстар уже запустил 4G: Аскания-Нова на Херсонщине, Историко-культурный комплекс «Запорожская Сечь» на острове Хортица, Национальный дендрологический парк «Софиевка» в Умани, Хотинская и Аккерманские крепости.

Расширение 4G в этих и других туристических местах – один из шагов для поддержки внутреннего туризма в Украине. Это является частью меморандума о сотрудничестве, который подписали национальный мобильный оператор и Государственное агентство по развитию туризма. Среди других шагов, о которых договорились стороны: содействие распространению цифровой грамотности населения, исследования туристических маршрутов и распространение информации о туристических возможностях в Украине.

Напомним, что для обеспечения качественного мобильного интернета Киевстар уже установил наибольшее количество базовых станций с 4G – почти 13 000. И запустил скоростной интернет почти в 14 тысячах населенных пунктов. Также в планах компании до июля 2022 предоставлять доступ к 4G для 90% населения Украины.





