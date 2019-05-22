Киевстар и Министерство образования назвали победителей Фестиваля инноваций

22 мая 2019, 9:45

16 мая 2019 года Киевстар и Министерство образования и науки среди 20 команд-финалистов конкурса определили победителя, который получит главный приз – 100 000 грн на развитие конкурсного проекта.

Призовой фонд для поощрения победителя предоставил Киевстар.

Первое место занял проект CamTouch. Этот молодой стартап создал портативное устройство, позволяющее любой проектор или монитор превратить в интерактивную доску. Используя специальные стилусы, пользователь может управлять проектором, как большим сенсорным экраном, рисовать и делать записи, а также обучать и наглядно демонстрировать презентационные материалы для большой аудитории. CamTouch создан именно как доступную альтернативу дорогой интерактивной доске.

«Киевстар уже второй раз поддерживает Всеукраинский фестиваль инноваций. Мы понимаем, насколько важно давать молодежи шанс испытать себя, получить опыт общения с экспертами и презентации своих идей широкому обществу – это первый шаг к взрослой предпринимательской жизни», - говорит Евгений Кражан, директор по развитию на корпоративном рынке Киевстар.

В день презентации проектов гостям фестиваля были представлены усе работы конкурсантов. Среди них – акустическая система наблюдения, средство неинвазивного измерения глюкозы в крови, оптический инфракрасный томограф для диагностики молочной железы, мобильная комбинированная фотоэлектрическая/ветровая электростанция, солнечный опреснитель воды и множество других интересных новаторских разработок.

«Нужно понимать, что перед нами стоит один очень большой вызов. Иногда между тем, каким потенциалом ты обладаешь, и до того, чтобы воплотить его в жизнь, лежит пропасть. Чтобы эту пропасть преодолеть, необходимы партнеры. Тут, на этом фестивале, собралась очень хорошая компания из инноваторов, бизнеса и представителей власти. Поэтому участники должны не только конкурировать друг с другом, но и найти это партнерство, которое поможет потом реализоваться. Основная цель фестиваля – объединить всех участников вокруг общего успеха», – отметила Министр образования и науки Лилия Гриневич.



Напомним, что Киевстар уже второй год подряд является генеральным партнером мероприятия. В прошлом году победители конкурса стартапов получили денежные награды на развитие проектов от Киевстар. Подробнее можно ознакомиться тут. В этом года компания не только предоставила призовой фонд, а и привлекла своих сотрудников к экспертной оценке конкурсных работ. Участники получали профессиональные консультации по усовершенствованию своих проектов.

Кроме сотрудничества с Министерством образования и науки, Киевстар реализует также ряд других совместных проектов с разными органами государственной власти. Например, с Национальной полицией Украины – проект «Пошук дітей», с Министерством иностранных дел Украины – проект SMS-информирования украинцев в чрезвычайных ситуациях за границей, с Министерством экономического развития и торговли Украины – проект развития инфраструктуры городов и сферы туризма, с Министерством информационной политики и Государственной службой Украины – проект оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, и т.д.