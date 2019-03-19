Абонентская база "Домашнего Интернета" Киевстар растет рекордными темпами

19 марта 2019, 10:45

По итогам 2018 года количество клиентов Киевстар, которые пользуются услугами фиксированного доступа в Интернет выросла на 11%, до 912 тыс.

Основными драйверами роста в прошлом году стали конвергентные тарифы «Киевстар Все вместе», услуга «Домашнее ТВ», а также расширение территории присутствия сети оператора.

В список лидеров по количеству новых подключений вошли такие города:

Запорожье;

Кривой Рог;

Киев;

Днепр;

Львов.

Почти 440 тысяч клиентов воспользовались в 2018 году тарифами «Киевстар Все вместе» - это предложение объединяет в одном пакете услуги мобильной связи и фиксированного доступа к Интернету, что позволяет экономить до 50% на стоимости услуг. Количество таких абонентов выросло на 123% по сравнению с 2017 годом.

Также в прошлом году Киевстар запустил объединены тарифы с услугами мобильной связи и фиксированным доступом к Интернету и для контрактных абонентов. Напомним, ранее эта услуга была доступна только для клиентов предоплаченной связи.

На 70% выросло количество клиентов Киевстар, которые пользуются услугой «Домашнее ТВ». В конце прошлого года их было более 50 тыс. В зависимости от выбранного тарифного плана, клиенты получают доступ к большому количеству телеканалов (от 96 до 141), могут пользоваться видеобиблиотекой, а также смотреть контент сразу на нескольких устройствах: телевизоре, компьютере, планшете и смартфоне.

В 2018 году Киевстар подключил к фиксированной связи еще 546 новых многоэтажных домов, инвестировав в строительство сети около 25 млн грн. Больше всего домов, в которые был проведен фиксированный Интернет от Киевстар, находится в Кривом Роге. Услуга «Домашний Интернет» доступна уже в более чем 40 тыс. многоквартирных домах в 119 городах Украины.

Средний доход (ARPU) от клиентов «Домашнего Интернета» по итогам 4 кв. 2018 года увеличился до 71 грн. А общий доход Киевстар от услуг фиксированного Интернета в 2018 году вырос до 1 млрд 206 млн грн, что на 6,5% больше показателей 2017 года.

