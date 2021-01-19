Директор международного аэропорта "Кривой Рог" подозревается в растрате средств

19 января 2021, 11:15

СБУ подозревает директора международного аэропорта "Кривой Рог" в присвоении бюджетных средств. Ущерб государству оценивают в 5,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По предварительной версии следствия, руководство аэропорта выводило в тень бюджетные деньги, выделенные на реконструкцию одного из объектов аэропорта.

Тем временем в Офисе генпрокурора Украины сообщили, что директору аэропорта сообщили о подозрении по ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. По этой статье предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.

"…Чиновник в марте 2019 года подписал с ЧП договор подряда на строительство ограждения территории аэропорта. С целью завладения бюджетными средствами, он подписал акты приемки выполненных работ, зная, что их стоимость завішена…", – заявили в пресс-службе ОГП.