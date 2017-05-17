Vodafone запустил 3G в Кривом Роге и предоставил жителям 12 Гб

17 мая 2017, 11:15

Vodafonе Украина продолжает расширять 3G покрытие.

16 мая 3G сеть оператора в Кривом Роге введена в коммерческую эксплуатацию и теперь еще 642 тысячи украинцев смогут пользоваться качественным мобильным интернетом Vodafonе.

Для того чтобы абоненты Vodafone в Кривом Роге смогли ощутить преимущества 3G, Vodafone предоставляет 12 гигабайт скоростного интернета без доплат и подключений жителям города, которые пользуются предоплаченной связью Vodafone не менее трех месяцев.

С 16 мая 2017 года оператор таким абонентам будет предоставлять по 4 дополнительных гигабайта скоростного 3G в течение трех месяцев. Больший объем качественного интернета без ежедневных ограничений скорости и дополнительных платежей будет доступен автоматически, независимо от тарифного плана.

Благодаря дополнительным гигабайтам от Vodafone они могут не ограничивать себя: интернета с запасом хватит на просмотр видео, общение в социальных сетях, прослушивание потоковой музыки и на онлайн-игры.