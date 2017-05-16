Vodafonе расширил 3G покрытие на юге Украины

16 мая 2017, 9:45

Vodafonе Украина продолжает расширять 3G покрытие. В конце апреля – начале мая оператор запустил 3G сети в ряде населенных пунктов южных областей Украины.

Качественный 3G Vodafone заработал в пгт Аскания-Нова Херсонской области, куда приезжают многочисленные украинские и зарубежные туристы, чтобы посетить расположенный рядом заповедник. Еще два населенных пункта Херсонской области – села Крестовка и Киселевка – также получили доступ к скоростному мобильному интернету.

Еще несколько курортных зон и популярных мест отдыха обеспечены скоростным мобильным интернетом: зона отдыха "Рыбаковка" в Николаевской области, популярное среди одесских дачников и рыбаков село Бурдовка на берегу Хаджибеевского лимана, а также село Егоровка, известное своим уникальным природным комплексом.

Накануне сезона летних отпусков на карте 3G покрытия появились несколько населенных пунктов Одесской области: город Березовка, пгт Александровка, а также села Новогригорьевка, Песчаная Петровка и Выгода. Майские праздники провели с 3G и жители города Баштанка, сел Гурьевка и Калиновка в Николаевской области.

3G покрытие Vodafone доступно на самых популярных курортах Черноморского побережья, среди них Затока, Каролино-Бугаз, Черноморск, Грибовка, Южное, Железный Порт, Скадовск, Приморское, Лазурное, Геническ, Коблево.