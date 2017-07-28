Vodafone обеспечил 3G покрытием более 70 населенных пунктов в Житомирской обл.

28 июля 2017, 13:45

Vodafonе Украина подключил к 3G 71 населенный пункт в Житомирской области.

В июле 3G сеть Vodafone заработала в Житомире, Бердичеве, Коростышеве и следующих населенных пунктах Житомирской области: Андрушевка, Гальчин, Леcовка, Дубовая, Гришковцы, Болярка, Новая Василевка, Василевка, Черемошное, Березовка, Садки, Кочеров, Поташня, Курное, Молодежное, Мартыновка, Слободка, Корчовка, Выдумка, Бабичевка, Новая Боровая, Ягодинка, Валки, Старый Бобрик, Новогородецкое, Царевка, Новогуйвинское, Пряжев, Сингуры, Волица, Озерное, Олиевка, Попельня, Улашановка, Пулины, Березовка, Садки, Довжик, Солнечное, Свитын, Глубочица, Гадзинка, Березина, Клетчин, Слобода-Селец, Станишовка, Гуйва, Скоморохи, Тетеревка.

Также ранее 3G покрытие было запущено в Малине, Коростене, Новограде-Волынском, Олевске, Радомышле, а также населенных пунктах Городница, Лучица, Юровка, Малиновка, Гранитное, Искорость, Шатрище, Наталовка, Пилиповичи, Дедовичи, Иршанск, Старики, Лутовка, Новая Романовка и Повчино.

Всего более 650 тысяч жителей Житомирской области получили доступ к качественной 3G связи Vodafone Украина.

Vodafone продолжает инвестировать в развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Украине. Инвестиции Vodafone Украина за период 1 квартал 2015 г. – 1 квартал 2017 г. достигли 10,8 млрд грн. и остаются рекордными для рынка Украины. Основные объемы инвестиций компании направлены на развитие сети. Так, в прошлом месяце Vodafone Украина существенно расширил географию 3G покрытия, обеспечив скоростным мобильным интернетом рекордное количество населенных пунктов практически во всех областях Украины. Всего за 30 дней настоящий 3G и улучшенное качество голосовых услуг стали доступны жителям более 300 населенных пунктов. Vodafone Украина продолжает расширять географию 3G покрытия, чтобы предоставлять качественный скоростной мобильный интернет максимальному количеству своих пользователей.

