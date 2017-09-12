250 тысяч украинцев получили доступ к 3G от Vodafone в августе

12 сентября 2017, 14:15

3G покрытие Vodafone появилось еще в 65 населенных пунктах.

Vodafone Украина расширил географию 3G покрытия в августе, обеспечив скоростным мобильным интернетом жителей 65 населенных пунктов в 17 областях Украины. Настоящий 3G и улучшенное качество голосовых услуг стали доступны еще 250 тысячам украинцев.

В частности, в центральной Украине:

Житомирская: Андрушки, Хомутец, Левков, Лугины, Заречаны, Корнин.

Винницкая: Шпиков, Медвежье Ушко, Корделевка, Ободовка, Городковка, Клембовка, Вендичаны, Лучинец.

Киевская: Безугловка, Летки, Пуховка, Пинчуки, Вороновщина.

Днепропетровская: Зеленодольск, Славянка.

Кировоградская: Петрово, Бобринец, Ровное.

Черкасская: Городецкое, Ерки, Цибулев.

На северо-востоке страны:

Донецкая: Святогроск, Крестовка, Цукурино, Анновка, Белозёрское, Парасковиевка, Алексеево-Дружковка, Константинополь.

Луганская: Новодружеск, Кременная, Краснореченское.

Черниговская: Новый Быков, Киенка.

На юге:

Херсонская: Малая Лепетиха, Первомаевка, Ивановка, Высокополье, Приморское.

Одесская: Любомирка, Зеленогорское, Жеребково, Трояндовое, Слободка.

Николаевская: Новопетровка.

Запорожская: Дмитровка, Новополтавка, Новоднепровка, Преслав.

В западных областях:

Ивано-Франковская: Раков, Войнилов, Пядики, Тысменичаны, Езупиль.

Волынская: Доманово, Чаруков, Воютин, Крупа.

Львовская: Борщовичи.

Vodafone продолжает инвестировать в развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Украине. Инвестиции Vodafone Украина за период 1 квартал 2015 г. – 2 квартал 2017 г. превысили 13 млрд грн. и остаются рекордными для рынка Украины. Основные объемы инвестиций компании направлены на развитие сети. По результатам 2 квартала 2017 года порядка 70% жителей Украины получили доступ к 3G услугам Vodafone.