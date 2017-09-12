250 тысяч украинцев получили доступ к 3G от Vodafone в августе

3G покрытие Vodafone появилось еще в 65 населенных пунктах.
Vodafone Украина расширил географию 3G покрытия в августе, обеспечив скоростным мобильным интернетом жителей 65 населенных пунктов в 17 областях Украины. Настоящий 3G и улучшенное качество голосовых услуг стали доступны еще 250 тысячам украинцев.
В частности, в центральной Украине:
Житомирская: Андрушки, Хомутец, Левков, Лугины, Заречаны, Корнин.
Винницкая: Шпиков, Медвежье Ушко, Корделевка, Ободовка, Городковка, Клембовка, Вендичаны, Лучинец.
Киевская: Безугловка, Летки, Пуховка, Пинчуки, Вороновщина.
Днепропетровская: Зеленодольск, Славянка.
Кировоградская: Петрово, Бобринец, Ровное.
Черкасская: Городецкое, Ерки, Цибулев.
На северо-востоке страны:
Донецкая: Святогроск, Крестовка, Цукурино, Анновка, Белозёрское, Парасковиевка, Алексеево-Дружковка, Константинополь.
Луганская: Новодружеск, Кременная, Краснореченское.
Черниговская: Новый Быков, Киенка.
На юге:
Херсонская: Малая Лепетиха, Первомаевка, Ивановка, Высокополье, Приморское.
Одесская: Любомирка, Зеленогорское, Жеребково, Трояндовое, Слободка.
Николаевская: Новопетровка.
Запорожская: Дмитровка, Новополтавка, Новоднепровка, Преслав.
В западных областях:
Ивано-Франковская: Раков, Войнилов, Пядики, Тысменичаны, Езупиль.
Волынская: Доманово, Чаруков, Воютин, Крупа.
Львовская: Борщовичи.
Vodafone продолжает инвестировать в развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Украине. Инвестиции Vodafone Украина за период 1 квартал 2015 г. – 2 квартал 2017 г. превысили 13 млрд грн. и остаются рекордными для рынка Украины. Основные объемы инвестиций компании направлены на развитие сети. По результатам 2 квартала 2017 года порядка 70% жителей Украины получили доступ к 3G услугам Vodafone.