Vodafone запустил 3G в Мариуполе и предоставил жителям города 12 Гб 3G

3 мая 2017, 9:15

Vodafone Украина обеспечил 3G покрытие в Мариуполе. 27 апреля 3G сеть оператора введена в коммерческую эксплуатацию.

Для того чтобы абоненты Vodafone в Мариуполе пользовались стабильной связью, Vodafone предоставляет 12 гигабайт скоростного интернета без доплат и подключений жителям города, которые пользуются предоплаченной связью Vodafone не менее трех месяцев.

С 27 апреля 2017 года оператор таким абонентам будет предоставлять по 3 дополнительных гигабайта скоростного 3G в течение четырех месяцев. Больший объем качественного интернета без ежедневных ограничений скорости и дополнительных платежей будет доступен автоматически, независимо от тарифного плана.

Благодаря дополнительным гигабайтам от Vodafone они могут не ограничивать себя: интернета с запасом хватит на просмотр видео, общение в социальных сетях, прослушивание потоковой музыки и на онлайн-игры.

Vodafone продолжает инвестировать в развитие инфраструктуры на востоке страны. Этой весной 3G сеть Vodafone появилась в Краматорске и Славянске, а в ближайшие месяцы 3G сеть Vodafone будет запущена и в других городах востока страны.







