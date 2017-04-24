Vodafone запустил 3G в Славянске

24 апреля 2017, 10:45

Vodafone Украина обеспечил 3G покрытие в Славянске. 21 апреля 3G сеть оператора введена в коммерческую эксплуатацию.

Для того чтобы многочисленные абоненты Vodafone в Славянске пользовались стабильной связью, оператор устанавливает втрое больше базовых станций, чем в среднем по рынку. Так, в Славянске уже сегодня «в эфире» 22 базовые станции 3G.

Тщательно спланированное покрытие позволит обеспечить хорошие скорости мобильного интернета и качественную работу голосовых услуг даже с учетом большого количества абонентов. В дальнейшем, по мере роста количества пользователей 3G в городе, Vodafone планирует увеличивать емкость сети. В Славянске Vodafone реализовал решение Single RAN, которое позволит запустить 4G в максимально короткие сроки.

Vodafone продолжает инвестировать в развитие инфраструктуры на востоке страны. В марте 3G сеть Vodafone появилась в Краматорске, до конца апреля качественные услуги 3G станут доступны жителям Мариуполя.

В ближайшие месяцы 3G сеть Vodafone будет запущена и в других городах востока страны.

