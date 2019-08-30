Еще 100 тысяч украинцев получили доступ к 4G сети Vodafone

30 августа 2019, 10:15

В августе Vodafone расширил сеть 4G в 12 областях Украины. Доступ к скоростному интернету получили еще 100 тысяч украинцев.

В частности, за последние две недели покрытие скоростного мобильного интернета обеспечено в населенных пунктах в таких областях:Киевская: Плоское, Поток, Черняховка, Дедовщина, Великие Дмитровичи, Капитановка, Даниловка, Пашковка, ТребуховЖитомирська: МорозовкаВолинська: СтаровойтовоДніпропетровська: МежеваяМиколаївська: НечаянноеВінницька: БабчинцыПолтавська: Красногоровка, МачехиХарківська: Петровка, Ракитное, Новосёловка, Петровское, ПришибСумська: НиколаевкаДонецька: Горняк, Владимировка, Северск, УкраинскЗапорізька: Лежино, ПриветноеКіровоградська: АлександрийскоеЧеркаська: ОстаповкаНа сегодняшний день более 62% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.