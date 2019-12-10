Vodafone расширил 4G покрытие для более 200 тысяч украинцев

10 декабря 2019, 16:45

В ноябре и начале декабря еще 200 500 украинцев получили доступ к 4G. Vodafone расширил свою 4G сеть в 21 области Украины.

Доступ к скоростному интернету получили жители еще 67 населенных пунктов. В частности, за последние полтора месяца покрытия скоростного мобильного интернета обеспечено в населенных пунктах в таких областях:



Винницкая: Безымянное, Ворошиловка, Турбов, Хижинцы

Волынская Тур, Зализница,

Днепропетровская: Шахтерский, Червоногригоровка, Орловщина, шахта им. Сташкова, Томаковка, Новопавловка, Булаховка

Донецка: Авдеевка, Рубцы

Житомирская: Небиж, Пески, Народичи, Горщик,

Закарпатская: Терново,

Запорожская: Примерное, Каменское, Шевченковское, Степановка Первая

Ивано-Франковская: Заболотов, Подлужье, Шешоры

Киевская: Бышев, Рудня, Бобрик, Узин, Шкаровка, Гнедин, Лизогубова Слобода,

Кировоградская: Мошорино, Богдановка, Гайворон

Львовская: Малые Подлески, Лопатин, Турка

Николаевская: Новоселовка, Грейгово

Полтавская: Бреусовка, Повстин, Божковское, Руденковка, Подгора

Ровенская: Люхча, Озеро

Сумская: Бездрик, Малая Павловка, Воронеж,

Харьковская: Ольшаны, Эсхар, Андреевка, Савинцы, Гонтаровка, Пятигорское, Кегичевка

Херсонская: Днепровское, Каланчак

Хмельницкая: Ружичанка, Шаровечка, Закупное

Черкасская: Ольшанка

Черновицкая: Чагор

Черниговская: Бихольцоховка, Марковка



На сегодняшний день более 66% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.



После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.



Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.