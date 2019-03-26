26 марта 2019, 10:45

Vodafone расширил сеть – еще 650 тысяч украинцев в 11 областях с 4G

Vodafone расширил 4G сеть в Украине, обеспечив доступ к скоростному мобильному интернету на территории, где проживает еще 650 тысяч украинцев. 4G покрытие появилось в:



Во Львовской области: Борислав, Дрогобыч, Моршин, Стебник, Стрый, Трускавец, Жидачов, Верхнее Синевидное, Любинцы.

В Николаевской области: Новая Одесса, Кирьяковка, Луговое, Полигон.

В Ивано-Франковской области: Езуполь.

В Тернопольской области Бучач, Теребовля, Хоростков, Бережаны, Гусятин, Городок.

В Винницкой области: Тульчин, Ямполь, Бар, Бершадь, Немиров, Гайсин, Ладыжин, Липовец, Стрижавка, Малая Жмеринка, Ситковцы.

В Житомирской области: Бердичев.

В Кировоградской области: Подгайцы.

В Киевской области: Белогородка, Березань, Шевченково.

В Черкасской области: Чигирин, Городище, Белозерье, Оршанец, Песчаное, Драбов.

В Черниговской области: Бахмач

В Луганской области: Боровское, Старобельск



На сегодняшний день около 21 миллиона жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.



После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.



Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.



Для тех, кто еще не дошел до магазина Vodafone, чтобы заменить свою старую SIM-карту на USIM с поддержкой 4G, Vodafone предлагает бесплатную доставку.

