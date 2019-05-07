Vodafone обеспечил 4G покрытие еще для 330 тысяч украинцев

7 мая 2019, 13:45

Vodafone расширил 4G сеть в 19 областях Украины. Еще 330 000 украинцев получили возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом.

На этой неделе новое 4G покрытие появилось в таких населенных пунктах Украины:



В Днепропетровской области: Вербки, Ингулец, Новоалександровка, Перещепино, Вольное и Знаменовка.

В Киевской области: Великая Александровка и Вишенки.

В Одесской области: Великий Дальник.

В Черновицкой области: Волока, Мамалыга, Карапчов, Маршинцы и Костичаны.

В Хмельницкой области: Дунаевцы, Славута, Полонное, Нетешин, Шепетовка, Староконстантинов, Волочиск, Городок и Красилов.

В Ровенской области: Немовичи, Радивилов, Поселок, Березно, Клевань, Острог, Острожець, Серники, Смыга и Томашгород.

В Ивано-Франковской области: Ямница, Майдан, Ланчин.

В Николаевской области: Веселиново и Баштанка.

В Черниговской области: Борзна.

В Тернопольской области: Кременец.

В Полтавской области: Веприк, Карловка и Зализничное.

В Кировоградской области: Помошная и Малая Виска.

В Харьковской области: Подворки и Борщовка.

В Сумской области: Терны и Андрияшевка.

В Запорожской области: Каменное, Великая Белозерка, Степногорск и Таврическое.

В Волынской области: Княгининок.

В Закарпатской области: Абранка, Великие Береги, Вилок, Вышка, Пилипец и Рахов.

Во Львовской области: Буск, Шкло, Каменка-Бугская, Сколе, Борщовичи, Броды, Сокаль, Песочная, Ходоров, Павлов, Солонка и Радехов.



География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.



Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова.

