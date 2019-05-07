Vodafone обеспечил 4G покрытие еще для 330 тысяч украинцев

Vodafone расширил 4G сеть в 19 областях Украины. Еще 330 000 украинцев получили возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом.
На этой неделе новое 4G покрытие появилось в таких населенных пунктах Украины:
В Днепропетровской области: Вербки, Ингулец, Новоалександровка, Перещепино, Вольное и Знаменовка.
В Киевской области: Великая Александровка и Вишенки.
В Одесской области: Великий Дальник.
В Черновицкой области: Волока, Мамалыга, Карапчов, Маршинцы и Костичаны.
В Хмельницкой области: Дунаевцы, Славута, Полонное, Нетешин, Шепетовка, Староконстантинов, Волочиск, Городок и Красилов.
В Ровенской области: Немовичи, Радивилов, Поселок, Березно, Клевань, Острог, Острожець, Серники, Смыга и Томашгород.
В Ивано-Франковской области: Ямница, Майдан, Ланчин.
В Николаевской области: Веселиново и Баштанка.
В Черниговской области: Борзна.
В Тернопольской области: Кременец.
В Полтавской области: Веприк, Карловка и Зализничное.
В Кировоградской области: Помошная и Малая Виска.
В Харьковской области: Подворки и Борщовка.
В Сумской области: Терны и Андрияшевка.
В Запорожской области: Каменное, Великая Белозерка, Степногорск и Таврическое.
В Волынской области: Княгининок.
В Закарпатской области: Абранка, Великие Береги, Вилок, Вышка, Пилипец и Рахов.
Во Львовской области: Буск, Шкло, Каменка-Бугская, Сколе, Борщовичи, Броды, Сокаль, Песочная, Ходоров, Павлов, Солонка и Радехов.
География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.
Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова.