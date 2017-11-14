Более чем 560 тысяч украинцев получили доступ к 3G Vodafone в октябре

14 ноября 2017, 12:15

Vodafone Украина существенно увеличил географию 3G покрытия в октябре - настоящий 3G и улучшенное качество голосовых услуг стали доступны еще 562 тысячам украинцев в 120 населенных пунктах Украины.

В частности, в центральных областях:

Винницкая область: Пещера, Пеньковка, Рахны-Лесовые, Лука-Мелешковская, Березовка;

Житомирская область: Черняхов;

Киевская область: Гатное, Лукаши, Лемешовка, Кривошеинцы, Ораное, Розалиевка, Новая Оржица, Глубокое, Клавдиево-Тарасово;

Черкасская область: Ватутино;

Полтавская область: Судиевка, Шостаки, Остапье, Поповка, Божковское, Пироги, Ланна, Великие Сорочинцы, Вишняки, Драбиновка, Новоаврамовка, Новооржицкое, Великая Павловка, Лазорки, Петровцы, Пески (Лохвицкий р-н), Сенча, Бережновка, Пески (Лубенский р-н), Лутовиновка, Веселый Подол, Кривая Руда, Федоровка, Устивица, Сары;

Кировоградская область: Александрийское (Димитрово), Марто-Ивановка, Приютовка.

На севере и востоке страны:

Черниговская область: Куликовка;

Сумская область: Песчаное, Белка, Угроеды, Андрияшивка, Слобода, Слоут, Терны, Чупаховка, Будилка, Гамалеевка, Синевка;

Харьковская область: Котляры (Коммунар), Печенеги, Волохов Яр, Кругляковка, Петровка, Пришиб, Каменка, Капитоловка, Пески-Радьковские, Ковяги, Губаревка, Пархомовка;

Донецкая область: Константиновка, Павловка, Никольское, Удачное, Дружковка, Покровское (Ильичевское), Белицкое, Николаевка, Селидово, Доброполье, Желанное, Донское;

Луганская область: Тополя, Нижняя Дуванка, Троицкое.

На юге и востоке Украины:

Одесская область: Болград, Новоселовка, Белино;

Николаевская область: Вавилово, Еланец;

Херсонская область: Нововоронцовка;

Запорожская область: Трояны, Елизаветовка, Тернуватое, Камыш-Заря;

Днепропетровская область: Томаковка, Пригородное (Менжинское), Веселое, Губиниха, Троицкое, Хорошее, Новая Дача, Ивановка, Вязивок, Кочережки, Новоселовка, Варваровка.

В западных областях:

Закарпатская область: Новое Давыдково, Голубино, Нелипино, Страбичево;

Львовская область: Куликов, Оброшино;

Ровенская область: Смыга, Сытное;

Тернопольская область: Копычинцы, Подволочиск, Козова;

Хмельницкая область: Волочиск, Веселое;

Черновицкая область: Магала.

Vodafone продолжает инвестировать в развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Украине. Инвестиции Vodafone Украина за период 1 квартал 2015 г. – 2 квартал 2017 г. превысили 13 млрд грн. и остаются рекордными для рынка Украины. Основные объемы инвестиций компании направлены на развитие сети.