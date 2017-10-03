270 тысяч украинцев получили доступ к 3G Vodafone в сентябре

Vodafone Украина расширил географию 3G покрытия в сентябре, обеспечив скоростным мобильным интернетом жителей 45 населенных пунктов в 12 областях Украины.
Настоящий 3G и улучшенное качество голосовых услуг стали доступны еще 270 тысячам украинцев.
В частности, в центральной Украине:
Винницкая область: Терновка, Уланов, Вапнярка, Глуховцы, Кирнасовка и Бохоники.
Киевская область: Слобода, Бабинцы, Триполье и Кийлов.
Житомирская область: Першотравенск, Дружба, Барановка и Мирополь
Черкасская область: Бабанка
На севере и востоке страны:
Черниговская область: Гнединцы, Озеряны, Дегтяревка, Прибынь, Крехаев, Любеч, Дегтяри.
Донецкая область: Донское, Водянское, Андреевка, Лиман, Волноваха, Мирноград, Владимировка, Райгородок.
Луганская область: Великая Черниговка.
В центральных областях и на юге Украины:
Днепропетровская область: Апостолово, Лозоватка.
Одесская область: Ананьев и Заря.
Херсонская область: Тягинка, Новоберислав, Александровка.
В западных областях:
Ровненская область: Клевань, Молодаво Второе, Сапожин, Тараканов, Турковичи, Великая Омеляна.
Львовская область: Солонка.
Vodafone продолжает инвестировать в развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Украине. Инвестиции Vodafone Украина за период 1 квартал 2015 г. – 2 квартал 2017 г. превысили 13 млрд грн. и остаются рекордными для рынка Украины. Основные объемы инвестиций компании направлены на развитие сети. По результатам 2 квартала 2017 года порядка 70% жителей Украины получили доступ к 3G услугам Vodafone.