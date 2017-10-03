270 тысяч украинцев получили доступ к 3G Vodafone в сентябре

3 октября 2017, 14:45

Vodafone Украина расширил географию 3G покрытия в сентябре, обеспечив скоростным мобильным интернетом жителей 45 населенных пунктов в 12 областях Украины.

Настоящий 3G и улучшенное качество голосовых услуг стали доступны еще 270 тысячам украинцев.

В частности, в центральной Украине:

Винницкая область: Терновка, Уланов, Вапнярка, Глуховцы, Кирнасовка и Бохоники.

Киевская область: Слобода, Бабинцы, Триполье и Кийлов.

Житомирская область: Першотравенск, Дружба, Барановка и Мирополь

Черкасская область: Бабанка

На севере и востоке страны:

Черниговская область: Гнединцы, Озеряны, Дегтяревка, Прибынь, Крехаев, Любеч, Дегтяри.

Донецкая область: Донское, Водянское, Андреевка, Лиман, Волноваха, Мирноград, Владимировка, Райгородок.

Луганская область: Великая Черниговка.

В центральных областях и на юге Украины:

Днепропетровская область: Апостолово, Лозоватка.

Одесская область: Ананьев и Заря.

Херсонская область: Тягинка, Новоберислав, Александровка.

В западных областях:

Ровненская область: Клевань, Молодаво Второе, Сапожин, Тараканов, Турковичи, Великая Омеляна.

Львовская область: Солонка.

Vodafone продолжает инвестировать в развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Украине. Инвестиции Vodafone Украина за период 1 квартал 2015 г. – 2 квартал 2017 г. превысили 13 млрд грн. и остаются рекордными для рынка Украины. Основные объемы инвестиций компании направлены на развитие сети. По результатам 2 квартала 2017 года порядка 70% жителей Украины получили доступ к 3G услугам Vodafone.

