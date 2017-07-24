Vodafone запустит 3G в Житомире 26 июля

24 июля 2017, 18:45

3G от Vodafonе появится в Житомире уже на этой неделе.

26 июля 2017 г. оператор введет в коммерческую эксплуатацию сеть скоростного мобильного интернета в последнем «конверсионном» областном центре. Качественным мобильным интернетом Vodafonе смогут воспользоваться еще 270 тысяч украинцев.

«Житомир ждал этого момента больше двух лет. За это время мы получили несколько тысяч обращений от жителей города с единственным вопросом “Когда у нас будет 3G?” – комментирует технический директор Vodafonе Украина Евгений Фрунза. – Сегодня я с радостью сообщаю, что совсем скоро в Житомире появится скоростной мобильный интернет. Это знаковое событие не только для горожан, но и для нас. Житомир – последний “конверсионный” город, в котором запускается 3G, и где мы смогли применить не только европейский, но и собственный опыт построения сети, приобретенный за более чем два года развития 3G в Украине».

В июне Vodafone Украина существенно расширил географию 3G покрытия, обеспечив скоростным мобильным интернетом рекордное количество населенных пунктов. Настоящий 3G и улучшенное качество голосовых услуг стали доступны жителям более 300 населенных пунктов.

По результатам 1 квартала 2017 г. абоненты Vodafone Украина использовали на 142% больше мобильного интернета, чем год назад. Взрывной рост потребления стал результатом привлекательной тарифной политики и крупнейших на рынке инвестиций в сеть.

Инвестиции Vodafone Украина за период 1 квартал 2015 г. – 1 квартал 2017 г. достигли 10,8 млрд грн. и остаются рекордными для рынка Украины. Основные объемы инвестиций компании направлены на развитие сети. В 1 квартале 2017 г. оператор установил вдвое больше базовых станций по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.



