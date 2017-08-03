Абоненты lifecell в Житомирской обл использовали свыше 50 тысяч ГБ 3G+

С 26 июля жители Житомира и Житомирской области могут пользоваться 3G+ интернетом в рамках своих тарифных планов, а также наслаждаться всеми преимуществами 3G: мгновенно загружать приложения и контент, осуществлять видеозвонки, смотреть онлайн видео и слушать онлайн музыку, благодаря 20 гигабайтам 3G+ мобильного интернета, которые компания подарила абонентам Житомира по случаю долгожданного запуска 3G+.
После того, как оператор lifecell 26 июля официально запустил новую технологию в последнем из областных центров и в свыше 207 городах и населенных пунктах в Житомирской области, абоненты оператора начали активно пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом, объем которого за пять дней после запуска превысил 50 тысяч Гбайт по сравнению с 4 тысячами Гбайт в 2G сети. Непосредственно в Житомире абоненты использовали почти 23 тысячи Гбайт 3G+ мобильного интернета.
Стремительный рост объема дата-трафика компания связывает также з лидерской позицией оператора lifecell в проникновении смартфонов, которое достигло 63% на конец второго квартала 2017 года.
Абоненты lifecell в Житомире и еще в 342 городах и населенных пунктах Житомирской области могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом 3G+ на своих текущих тарифных планах или перейти на тарифные планы линейки «Смартфон 3G», или инновационный тариф «Сделай сам», в котором каждый абонент lifecell может самостоятельно выбрать нужное количество услуг или отказаться от лишних сервисов по принципу конструктора, ориентируясь на свои потребности в общении.
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