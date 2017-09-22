lifecell предлагает новые возможности для пользователей мобильного 3G+ Интернета

22 сентября 2017, 10:15

Оператор мобильной связи lifecell объявляет об акции «Экстра 20 Гб» для новых пользователей тарифных планов «Абослютная свобода», «Свобода», «Супер свобода», «3G+ Свобода», «Оптимальный смартфон».

Подключившись до 31 января 2018 года, абоненты гарантированно получат больше мобильного 3G+ Интернета ежемесячно в течение пяти месяцев.



Для новых абонентов этих тарифных планов оператор lifecell предложил акцию, с которой они получают еще больше гигабайт мобильного Интернета (2 Гб Интернет трафика и 2 Гб для пользования сервисами YouTube, MEGOGO, OLL.TV, DIVAN.TV), которые предоставляются на каждые 30 дней на 5 периодов, при условии оплаты месячного пакета услуг. То есть абоненты ежемесячно смогут дополнительно использовать 4 Гб трафика.



Активировать акцию «Экстра 20 Гб» можно в течение 30 дней с даты подключения к одному из вышеприведенных тарифных планов с 18.09.2017 до 31.01.2018. Использовать акционные гигабайты можно до 30.06.2018.



Для новых абонентов подключение акции бесплатное и осуществляется по номеру 543333 или с помощью комбинации *433#вызов. Для существующих абонентов, или тех, кто мигрировал с другого тарифа на акционный, стоимость подключения составит 50 грн. Акция действует на всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Более подробные условия акции можно узнать на официальном сайте оператора.









